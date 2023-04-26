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Плановый полёт совершили два стратегических ракетоносца Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями. В общей сложности над акваториями самолёты находились 14 часов. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули: полёт выполнялся в строгом соответствии с нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В полёте ракетоносцы сопровождали истребители. Длительное время находиться в полёте “стратеги” могли благодаря дозаправке в воздухе: дневной и ночной.

В Минобороны уточнили, что российские ракетоносцы периодически летают над нейтральными водами морей, которые находятся недалеко от госграницы с Россией. Указанный полёт не был чрезвычайным – это ранее запланированное мероприятие.

Ту-160 – уникальный самолёт. Среди бомбардировщиков он имеет самую большую взлётную массу. Помимо этого это наиболее скоростной ракетоносец из всех находящихся на вооружении. Из-за выделяющегося внешнего вида лётчики называют ТУ-160 “Белым лебедем”.

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