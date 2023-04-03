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Британское издание Daily Star опубликовало материал со ссылкой на видеоролик Эно Аларика, который получил популярность в Сети из-за своих видеозаписей с пророчествами о грядущих событиях. Мужчина заявляет, что он является путешественником во времени и прибыл из 2671 года.

Согласно предсказаниям мужчины на 2023 год, вскоре (по его словам, 4 апреля) в ледниках будет найдено страшное заболевание – бубонная чума. В результате от этой болезни пострадает 52 тысячи человек.

В мае текущего года археологи обнаружат яйцо динозавра, сохраненное в идеальном стоянии. В июне мир потрясет сильнейшее землетрясение, в результате которого в центре Мирового океана образуется впадина, глубже Марианской. «Из разлома появятся существа, которые ранее считались вымершими», – сообщает самопровозглашенный путешественник во времени.

А 18 июля 2023 года в Штатах произойдет извержение вулкана, что приведет к массовой гибели населения. В своих видеороликах он говорит, что сотни тысяч людей погибнут в результате извержения, а небо над территорией США будет покрыто пеплом.

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