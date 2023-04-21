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Вашингтон в противостоянии с Пекином проиграет в любом случае. США в итоге пожертвуют либо Тайванем, либо собственной экономикой. Такое мнение у себя в телеграм-канале высказал сенатор Алексей Пушков. Его цитирует РИА “Новости”.

Член Совета Федерации прокомментировал недавнее заявление министра финансов США Джанет Йеллен. Та говорила, что Вашингтон не стремится полностью разрывать экономические связи с Пекином – это стало бы катастрофой. В этой связи, как заметил Пушков, американским властям всё сложнее сохранить статус-кво в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сенатор указал, что Китай набирает силу. И его вряд ли устроит нынешняя ситуация с Тайванем. С другой стороны США не могут пойти на открытое противостояние с Пекином, поскольку за это придётся расплачиваться собственной экономикой. Так или иначе, но Вашингтон в любом случае оказывается в проигрыше.

Китай считает Тайвань своей территорией. Но де-факто это независимое государство, которое активно поддерживают США в том числе и в военной сфере. При этом Вашингтон формально признаёт, что остров является частью КНР.

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