ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинское командование разрывается между Артёмовском, где идут тяжёлые бои, и Авдеевкой. ВСУ пытаются сместить фокус своего внимания на авдеевское направление. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин – передаёт ТАСС. Оба указанных города находятся в Донецкой Народной Республике.

Пушилин объяснил, что в Авдеевке успешно продвигаются вперёд российские военные, подчас “делая невозможное”. Врио главы ДНР уточнил, что бойцы занимают окрестности города.

Также Пушилин упомянул и о других горячих точках в ДНР. Это Угледар и Марьинка. Там дело “свернулось” до позиционного противостояния, добавил врио главы ДНР.

Ожесточённые бои сейчас ведутся в Артёмовске (Бахмуте). Российские силы контролируют значительную часть города, однако пока он полностью не освобождён от подразделений ВСУ.

Вам может понравиться

“РВ”: ВСУ постепенно покидают Артёмовск

Угроза попасть в окружение вынуждает украинские войска покинуть свои позиции в Артёмовске (Бахмуте). ВСУ начали выводить свои силы из города. Об этом пишет издание “Русская Весна” (“РВ”). По данным украинских

Генерал ВС Польши Скшипчак: Украина не сможет вернуть свои территории

Конфликт на Украине невозможно разрешить военным путем, а Киеву не удастся восстановить контроль над присоединенными к России территориями, заявил бывший замглавы Минобороны Польши Вальдемар Скшипчак. Он рассказал изданию Rzeczpospolita, что

ВСУ нанесли артиллерийские удары по группе сдавшихся в плен украинских военных

Киевский режим ведет себя невероятно жестоко не только в отношении военнослужащих ВС России, но и своих солдат. Так на одном из участков линии фронта ВСУ были ликвидированы свои же военнослужащие