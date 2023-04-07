Украинское командование разрывается между Артёмовском, где идут тяжёлые бои, и Авдеевкой. ВСУ пытаются сместить фокус своего внимания на авдеевское направление. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин – передаёт ТАСС. Оба указанных города находятся в Донецкой Народной Республике.

Пушилин объяснил, что в Авдеевке успешно продвигаются вперёд российские военные, подчас “делая невозможное”. Врио главы ДНР уточнил, что бойцы занимают окрестности города.

Также Пушилин упомянул и о других горячих точках в ДНР. Это Угледар и Марьинка. Там дело “свернулось” до позиционного противостояния, добавил врио главы ДНР.

Ожесточённые бои сейчас ведутся в Артёмовске (Бахмуте). Российские силы контролируют значительную часть города, однако пока он полностью не освобождён от подразделений ВСУ.