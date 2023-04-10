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10 апреля – ИА Discover24.ru. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин осуществил визит в Артемовск (украинское название Бахмут). Соответствующую информацию он подтвердил лично в своем Телеграм-канале.

Пушилин отметил, что ожесточенные сражения на территории Артемовска не прекращаются ни на минуту. Но бойцам ЧВК «Вагнер» уже удалось освободить большую его часть. Украинские подразделения сосредоточились на окраинах населенного пункта, однако «музыканты» продолжают наступательные действия.

Врио главы ДНР отметил, что украинское командование не жалеет своих бойцов и продолжает их «гнать в мясорубку». Он подчеркнул, что Артемовск планомерно освобождается «вагнеровцами».

На данный момент известно, что российскими силами контролируется большая часть Артемовска. В ночь на 3 апреля бойцы группы «Вагнера» водрузили российский флаг на здание городской администрации. На данный момент сообщается, что самая горячая точка в населенном пункте – это железнодорожная станция в центре. Именно там сейчас ведутся наиболее ожесточенные сражения между «музыкантами» и украинскими боевиками.

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