В результате удара ВСУ по центральному собору Донецка шесть человек получили ранения, еще один погиб. Российские войска уже приступили к нейтрализации артиллерийских подразделений, которые обстреляли столицу ДНР, рассказал врио главы республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в Спасо-Преображенском соборе проходила пасхальная служба и ВСУ отлично об этом знали. Однако они целенаправленно нанесли удар именно по этому объекту 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами, чтобы нанести максимальный ущерб мирному населению Донецка. РФ просто так это не оставит.

Также временно исполняющий обязанности главы ДНР призвал жителей столицы проявлять осторожность. Он напомнил, что для Киева не существует ничего святого, поэтому обстрелы могут продолжаться на протяжении всего праздничного дня.