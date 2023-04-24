Российские штурмовики смогли продвинуться в северо-западной и западной частях Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, за последние сутки штурмовые подразделений частной военной компании «Вагнер» смогли значительно продвинуться в западной и северо-западной частях населенного пункта Артемовск. В настоящий момент российские бойцы вплотную подошли к району многоэтажных домов, превращенных боевиками ВСУ в мощный укрепрайон, резюмировал Пушилин.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский в одном из своих выступлений отметил, что отход вооруженных сил Украины из Артемовска позволит российской армии начать подготовку наступления в направлении населённых пунктов Краматорск и Славянск. По словам украинского лидера, удержание Артемовска украинской армией не позволяет вооруженным силам России «значительно расширить фронт».