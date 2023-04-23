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Обстрелы городов Донбасса со стороны ВСУ продолжают приводить к жертвам среди мирного населения. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о числе жертв среди мирного населения и пострадавших в результате ударов украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал врио главы ДНР.

По его данным, только с начала текущего года в ДНР погибли 100 мирных жителей, более 380 получили ранения. Пушилин напомнил, что ВСУ периодически обстреливают города Донбасса не только с помощью своей техники, но и той, что была передана странами НАТО. Так, недавно от ударов реактивных систем залпового огня, которые поставили в распоряжение ВСУ западные союзники Киева, в посёлке Нижняя Крынка погибли две молодые женщины, а в одном из районов Донецка – мужчина.

Москва неоднократно обращала внимание всего мира, что ВСУ совершают преступления против мирных жителей Донбасса. Однако страны Запада предпочитают смотреть на это сквозь пальцы, продолжая поставлять оружие украинской армии.

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