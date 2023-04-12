12 апреля – ИА Discover24.ru. Отступать военным ВСУ из Артёмовска (Бахмута) некуда. Позади них работают украинские заградотряды. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин – передаёт РИА “Новости”.

В этой связи врио главы ДНР отметил, что единственным выходом для военных ВСУ станет движение вперёд и сдача в плен российским войскам.

Российские силы продолжают теснить неприятеля в Артёмовске. По последним данным, под контролем российских военных находится уже 80% города. Сюда в том числе входят административные здания и заводы.

Ранее сообщалось, что на фоне продвижения российских сил в Артёмовске, в рядах ВСУ всё больше заметны упаднические настроения. Многие украинские военнослужащие не понимают, зачем нужно оборонять почти разрушенный город.