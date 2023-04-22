С уничтожением разнообразной боевой техники, которую Запад продолжает отправлять на Украину, успешно справляется не только артиллерия, но и барражирующие боеприпасы «Ланцет». Они отлично зарекомендовали себя в борьбе с самоходными артиллерийскими установками, бронеавтомобилями и даже танками, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, 21 апреля в лесах под Кременной псковские десантники уничтожили САУ FH-70 итальянского производства. Для этой цели использовался именно дрон-камикадзе «Ланцет», от которого самоходку не спасла даже специальная защитная сетка.

Пушилин отметил, что беспилотники, эффективно наносящие удары по польским САУ KRAB, американским гаубицам M777 и другому вооружению ВСУ, оказывают мощную поддержку артиллерии РФ.