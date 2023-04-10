ПТРК "Корнет" под Авдеевкой успешно уничтожают опорные пункты ВСУ

10 апреля – ИА Discover24.ru. Опорные и наблюдательные пункты ВСУ успешно уничтожаются российскими расчетами противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Телеграм-канал Colonelcassad рассказал об эффективном использовании этого вооружения и опубликовал зрелищное виде ударов по противнику.

Боевики ВСУ в Авдеевке и в окрестностях города устраивают наблюдательные пункты в частных и многоэтажных домах. Они считают себя достаточно защищенными от атак, но ПТРК «Корнет» легко уничтожает такие позиции. На кадрах записи хорошо видно, как ракета комплекса влетает прямо в окно прочного бетонного сооружения и в буквальном смысле «складывает» его, не оставляя противнику шансов на выживание.



Отмечается, что расчеты отряда специального назначения «Викинг» имеют огромный опыт использования ПТРК «Корнет», поэтому точно поражают цели. В опорных пунктах ВСУ детонируют боеприпасы, что усиливает эффект от попадания ракет противотанкового комплекса.