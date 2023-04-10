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10 апреля – ИА Discover24.ru. Опорные и наблюдательные пункты ВСУ успешно уничтожаются российскими расчетами противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Телеграм-канал Colonelcassad рассказал об эффективном использовании этого вооружения и опубликовал зрелищное виде ударов по противнику.

Боевики ВСУ в Авдеевке и в окрестностях города устраивают наблюдательные пункты в частных и многоэтажных домах. Они считают себя достаточно защищенными от атак, но ПТРК «Корнет» легко уничтожает такие позиции. На кадрах записи хорошо видно, как ракета комплекса влетает прямо в окно прочного бетонного сооружения и в буквальном смысле «складывает» его, не оставляя противнику шансов на выживание.
ПТРК "Корнет" под Авдеевкой успешно уничтожают опорные пункты ВСУ
Отмечается, что расчеты отряда специального назначения «Викинг» имеют огромный опыт использования ПТРК «Корнет», поэтому точно поражают цели. В опорных пунктах ВСУ детонируют боеприпасы, что усиливает эффект от попадания ракет противотанкового комплекса.

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