Бойцы Псковской 76-й дивизии ВДВ использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения вооружения Североатлантического альянса в лесном массиве под Кременной. Боевики ВСУ оборудовали там позиции самоходной артиллерийской установки, однако дрон-камикадзе одним ударом превратил ее в металлолом.
Портал «Русская весна» со ссылкой на одного из бойцов ВДВ пишет, что речь скорее всего идет об итальянской самоходке FH-70. Точно идентифицировать ее было достаточно сложно, так как боевики ВСУ использовали специальную сетку, призванную защищать технику от атак беспилотников. Но она не особо помогла.
«Точно определить из-за противоланцетной сетки не представляется возможным. Но из-за короба под стволом есть основания предполагать, что это 155-мм буксируемая гаубица FH-70 с самодвижением, полученная из Италии», рассказали десантники на опубликованной в Сети видеозаписи.