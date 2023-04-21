ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бойцы Псковской 76-й дивизии ВДВ использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения вооружения Североатлантического альянса в лесном массиве под Кременной. Боевики ВСУ оборудовали там позиции самоходной артиллерийской установки, однако дрон-камикадзе одним ударом превратил ее в металлолом.

Портал «Русская весна» со ссылкой на одного из бойцов ВДВ пишет, что речь скорее всего идет об итальянской самоходке FH-70. Точно идентифицировать ее было достаточно сложно, так как боевики ВСУ использовали специальную сетку, призванную защищать технику от атак беспилотников. Но она не особо помогла.

«Точно определить из-за противоланцетной сетки не представляется возможным. Но из-за короба под стволом есть основания предполагать, что это 155-мм буксируемая гаубица FH-70 с самодвижением, полученная из Италии», рассказали десантники на опубликованной в Сети видеозаписи.

Вам может понравиться

Власти Новой Каховки сообщили о начавшемся рано утром сильном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ

Рано утром 19 апреля боевики ВСУ нанесли мощные артиллерийские удары по Новой Каховке и расположенным рядом населенным пунктам. РИА Новости со ссылкой на местные власти сообщает об ударах по пожарной

Юлия Пересильд рассказала о травле в Сети со стороны космонавтов

Российская актриса Юлия Пересильд, сыгравшая одну из главных ролей в нашумевшей картине «Вызов», опубликовала в своей социальной сети пост, касаемо критики в ее адрес со стороны космонавтов. Артистка заявила, что

Погибший в зоне спецоперации экс-депутат Рады Олег Барна официально числится пропавшим без вести

Офицер пресс-центра 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша, в котором служил бывший депутат украинской Верховной рады Олег Барна, подтвердил его гибель. Но при этом он отметил, что экс-парламентарий в настоящий