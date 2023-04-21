Бойцы Псковской 76-й дивизии ВДВ использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения вооружения Североатлантического альянса в лесном массиве под Кременной. Боевики ВСУ оборудовали там позиции самоходной артиллерийской установки, однако дрон-камикадзе одним ударом превратил ее в металлолом.

Портал «Русская весна» со ссылкой на одного из бойцов ВДВ пишет, что речь скорее всего идет об итальянской самоходке FH-70. Точно идентифицировать ее было достаточно сложно, так как боевики ВСУ использовали специальную сетку, призванную защищать технику от атак беспилотников. Но она не особо помогла.