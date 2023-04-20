Как сообщает издание «Газета.ру», специалисты в области психологии из канадского Университета Конкордия поделились своими выводами относительно возможности согласия человека на сексуальную близость с роботом. Свое исследования психологи опубликовали в американском научном издании The Journal of Sex Research.

Согласно выводам ученых, повышенное сексуальное желание может побудить человека вступить в сексуальный контакт с роботом. Для своего исследования ученые пригласили 321 добровольца, которые прошли онлайн-опрос, состоящий из двух частей. Первая часть опросника собирала демографические данные участников, а во второй части были вопросы, связанные с готовностью вступить в сексуальную связь как с человеком, так и роботом.

После проведения анкетирования участникам было предложено посмотреть видео порнографического характера. После просмотра добровольцы должны были дать ответы на вопрос о своей готовности вступить в интимную близость с людьми или роботами.

Специалисты отметили, что испытывая высокий уровень сексуального возбуждения, респонденты сообщали о своей готовности заняться сексом с роботом. Причем уровень готовности на секс с роботом, как до просмотра порно-видео, так и после, был более высок у мужчин, нежели у женщин.