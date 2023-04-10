ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 апреля – ИА Discover24.ru. Запад накачивает Украину оружием с первых дней специальной военной операции. Однако эффективность натовских боевых систем оказалась совсем не такой высокой, как утверждали Зеленский и компания, пишет портал «Свободная пресса»,

Авторы публикации напомнили, что Киев несколько месяцев выпрашивал у Запада реактивные системы залпового огня HIMARS, возведя их в ранг «супероружия». Однако выяснилось, что российские ВС способны быстро адаптироваться к самым опасным видам вооружений. Они научились перехватывать ракеты HIMARS и сейчас ущерб от них минимален, хотя ВСУ часто использует эти РСЗО для обстрелов мирных городов и гражданской инфраструктуры.

Таким же образом ВС РФ доказали низкую эффективность пресловутых «Джавелинов», о которых давно никто не вспоминает, и летающих бомб. Российская авиация ответила на последние своими планирующими боезарядами, с которыми Киев не может ничего сделать.

Военный эксперт Иван Коновалов рассказал о противоядии против «Хаймарсов», «Крапив» и прочего «супероружия», на которое все еще надеется Киев. В его качестве выступают станции радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Их на поле боя должно быть как можно больше, чтобы успешно противостоять западному вооружению.

Вам может понравиться

Авиация ВКС России и ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР

10 апреля – ИА Discover24.ru. На Краснолиманском направлении российские ВС ликвидировали разведывательные беспилотники ВСУ, а также нанесли авиаудары по позициям противника. Кроме того, были задействованы тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для

ВСУ обстреляли центр Донецка, один человек погиб

В Донецке 7 апреля вновь прогремели мощные взрывы. По сообщениям мэра Алексей Кулемзина, боевики ВСУ бьют прямо по центру столицы ДНР, уже есть погибшие и пострадавшие. Глава городской администрации заявил,

Матвийчук: Украина ждет десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе

9 апреля – ИА Discover24.ru. Киев надеется, что страны НАТО проведут мобилизацию и отправят на Украину десятки тысяч солдат, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Офицер войск специального назначения в отставке