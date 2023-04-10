10 апреля – ИА Discover24.ru. Запад накачивает Украину оружием с первых дней специальной военной операции. Однако эффективность натовских боевых систем оказалась совсем не такой высокой, как утверждали Зеленский и компания, пишет портал «Свободная пресса»,

Авторы публикации напомнили, что Киев несколько месяцев выпрашивал у Запада реактивные системы залпового огня HIMARS, возведя их в ранг «супероружия». Однако выяснилось, что российские ВС способны быстро адаптироваться к самым опасным видам вооружений. Они научились перехватывать ракеты HIMARS и сейчас ущерб от них минимален, хотя ВСУ часто использует эти РСЗО для обстрелов мирных городов и гражданской инфраструктуры.

Таким же образом ВС РФ доказали низкую эффективность пресловутых «Джавелинов», о которых давно никто не вспоминает, и летающих бомб. Российская авиация ответила на последние своими планирующими боезарядами, с которыми Киев не может ничего сделать.

Военный эксперт Иван Коновалов рассказал о противоядии против «Хаймарсов», «Крапив» и прочего «супероружия», на которое все еще надеется Киев. В его качестве выступают станции радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Их на поле боя должно быть как можно больше, чтобы успешно противостоять западному вооружению.