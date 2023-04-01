Журналисты греческого портала Pronews раскрыли подробности удара российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», нанесенного по Украине. Сообщается, что его целью стал подземный украино-натовский центр связи и управления, передает «Военное обозрение».

По имеющимся данным, в бункере на глубине около 130 метров постоянно обитали польские и британские высокопоставленные офицеры, а также представители ЧВК из разных стран, в том числе и из Соединенные Штатов. Последние отвечали за бесперебойную связь и передачу данных.

Авторы публикации отмечают, что столь успешный удар негативно повлиял на и без того плачевное положение ВСУ. Находившиеся в бункере офицеры занимались планированием операций по «деблокированию» Артемовска, а также организацией контрнаступления, намеченного на апрель-май.

Стоит напомнить, что в последние дни Минобороны РФ ни разу не сообщало об использовании ракет «Кинжал» для поражения целей ВСУ.