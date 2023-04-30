На Украине снова дожди. Они в последние месяцы стали одним из главных противников ВСУ, так как бесконечные ливни затапливают окопы и превращают дороги в смертельные ловушки для бронетехники.

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, сделанную где-то в Запорожской области. На ней общаются между собой два украинских боевика, на рукаве одного из которых замечен британский флаг.

Военные говорят на русском языке и обсуждают погоду, которая совсем не способствует переходу в контрнаступление.

Военный корреспондент Александр Коц поинтересовался, не овсянка ли в голове боевика, который нацепил флаг Великобритании. И понимает ли он, ради чего прозябает в мокрых окопах, ожидая неминуемой гибели.