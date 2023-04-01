Киев может попытаться использовать западную технику для прорыва к Крымскому полуострову. При этом ВСУ попробуют нанести массированные удары, чтобы разрушить Керченский мост и тем самым изолировать фронт, считает военный эксперт Владимир Прохватилов.

В беседе с корреспондентами портала Ura.ru он заявил, что у Киева имеются возможности для того, чтобы сперва перегрузить противовоздушную оборону России, а затем ударить по Крымскому мосту. Затем украинская армия прорвет оборону на относительно небольшом участке протяженностью 0,5-1 километров, введет в образовавшуюся брешь мотострелковые полки и осуществит их развертывание параллельно российской линии обороны.

Прохватилов отметил также, что новая западная техника, полученная Киевом, представляет серьезную опасность. Причем речь не только о танках, боевых машинах пехоты и самоходных артиллерийских установках, но и о морских и летательных беспилотных аппаратах.