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Информационное агентство SM.News приводит комментарий военного эксперта Владимира Прохватилова по поводу заявления Владимира Ермакова об отказе Российской Федерации от исполнения моратория на размещение своих ракет малой и средней дальности из-за действий руководства США.

По словам эксперта, Вашингтон может разместить на территории Германии свои ракеты, способные нести боеголовки с ядерным зарядом, поэтому Москва должна действовать симметрично. В качестве ответной меры Россия может разместить свои гиперзвуковые ракеты «Циркон» недалеко от своих западных границ вне зоны досягаемости ракет ВСУ.

Прохватилов отметил, что приоритетными целями для гиперзвуковых ракет должны стать столицы ведущих стран НАТО в Европе, такие как Лондон, Берлин, Париж, Варшава и другие. При этом вооруженные силы Российской Федерации должны разместить на своих западных рубежах не только гиперзвуковые ракеты, но и ракеты других классов, чтобы иметь возможность ответить на любую провокацию со стороны США.

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