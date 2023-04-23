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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал аудиоперехват разговора украинских боевиков о расстреле раненного бойца группы «Вагнера». Комментарий был опубликован в Телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

По словам бизнесмена, он ознакомился с данной аудиозаписью намного раньше, чем она попала к средствам массовой информации. Пригожин заявил, что факт расстрела «наших раненных пленных» украинскими боевиками нарушает международное право. Также он подчеркнул, что «вагнеровцы» никогда не станут «нарушать международные законы гуманизма».

По словам Пригожина, законы гуманизма начинают действовать с того момента, когда противник был взят в плен. «Взял в плен, начни о нем заботиться, лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время, по обмену или просто так… как тебе нравится».

Основатель ЧВК также заявил, что группа «Вагнера» в дальнейшем не будет никого брать в плен, а «уничтожать противник на поле боя».

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