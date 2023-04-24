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Командование вооруженных сил Украины планирует начать контрнаступление сразу же после полного освобождения российскими войсками Бахмута (ранее Артемовск). Об этом, отвечая на вопрос журналистов об обстановке на Артемовском направлении, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, главная задача российских сил заключается «в постоянном перемалывании резервов украинской армии», чтобы не позволить им перейти в масштабное контрнаступление. Пригожин подчеркнул, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» прекрасно справляются с этой задачей в боях за Бахмут.

Вооруженные силы Украины перейдут в масштабное контрнаступление сразу же после потери контроля над Бахмутом по двум причинам, подчеркнул российский предприниматель. Во-первых, украинская армия попытается контратаковать, пока основные силы ЧВК «Вагнер» все еще будут заняты зачисткой городских кварталов. Во-вторых, Зеленскому необходимо будет «величайшая победа» в информационном поле, чтобы перекрыть новость о поражении в Бахмуте.

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