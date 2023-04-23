В Сети была опубликована аудиозапись переговоров по рации между боевиками вооруженных сил Украины в Бахмуте (ранее Артемовск). Согласно перехвату разговора, боевики вооруженных сил Украины застрелили раненного российского штурмовика. Комментарий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовал портал «Русская Весна».

По словам российского предпринимателя, он слышал данную аудиозапись задолго до того, как она была опубликована в средствах массовой информации. Пригожин отметил, что запись имеет значительное гуманитарное значение.

Бойцы штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» никогда не будут нарушать международные законы гуманизма, которые начинаются с момента взятия солдата в плен, добавил Пригожин. Поэтому, чтобы бойцы «Вагнера» не нарушали международные законы был отдан приказ об уничтожение противника на поле боя. Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что данный приказ будет называться «законом 300-го».