12 апреля – ИА Discover24.ru. Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил свое мнение относительно распространяемого в Сети видеоролика с якобы казнью военнослужащего ВСУ под Артемовском. Пресс-служба бизнесмена опубликовала соответствующий пост в Телеграм.

По словам Пригожина, он также посмотрел широко обсуждаемое в Сети видео, однако не смог найти никакого подтверждения того факта, что данное событие произошло в окрестностях Артемовска и что к нему каким-либо образом причастны бойцы частной военной компании «Вагнер». При это российский бизнесмен также добавил, что «очень плохо, когда людям отрезают их головы».

Напомним, что данное видео прокомментировал также и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, данный видеоролик нуждается в проверке на подлинность, так как в современном мире в Сети присутствует огромное количество «фейков, в которые верят большие массы людей по всему миру».