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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» добрались до одного из самых важных перекрестков в Артемовске (Бахмуте), но пока его не взяли. Однако даже если они это сделают, украинские ВС все равно не окажутся в полном окружении, заявил Евгений Пригожин.

Он отметил, что далеко не все дороги в город перерезаны. Со стороны Ивановского по-прежнему остается несколько путей, по которым Киев перебрасывает в город резервы. Это плохие дороги, которые находятся под огневым контролем ВС РФ, однако ВСУ все же получают и подкрепление, и боеприпасы, передает портал Ura.ru.

По мнению Пригожина, заявления о полном окружении Артемовска СМИ делают, чтобы «выровнять информационную ситуацию» перед майскими праздниками. Однако для того, чтобы действительно взять город, а также освободить Угледар, Марьинку и Авдеевку, должен «поднапрячься еще кто-то», помимо ЧВК «Вагнер».

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