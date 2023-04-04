Евгений Пригожин, глава частной военной компании «Вагнер», высказался в интервью Shot о теракте в Санкт-Петербурге. Там в результате взрыва в кафе был убит военный корреспондент Владлен Татарский.

Пригожин заявил, что в России в законодательство необходимо вернуть смертную казнь для таких людей «вроде Треповой», которая стала убийцей военкора.

Он также назвал убитого военного корреспондента Владлена Татарского «олицетворением борьбы России со злом извне» и заявил, что теракт был организован специально для того, чтобы уничтожить журналиста.

Днем ранее за то, что смертную казнь нужно вернуть, высказался и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик заявил, что преступников-террористов следует убивать «как бешеных собак».