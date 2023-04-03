Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин утром 3 апреля заявил, что на здании администрации Артемовска (Бахмута) установлен государственный флаг России. По словам предпринимателя, юридически это говорит о взятии города российскими войсками.

При этом Пригожин напоминает, что в западной части Артемовска все еще находятся боевики ВСУ, которые вряд ли сдадутся. Они будут продолжать отчаянное сопротивление, выполняя приказы своего командования, передает портал News.ru.

Также приводятся и другие новости из зоны специальной военной операции на утро 3 апреля. Так, ВСУ начали более активно наносить удары по Энергодару, который с первых дней СВО находится под контролем ВС РФ. Офицер с позывным «Атлас» сообщил, что российские военные уже адаптировались к подобным действиям противника и дают ему отпор. Если же Киев попытается атаковать город, любая его активность будет подавлена.