ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин утром 3 апреля заявил, что на здании администрации Артемовска (Бахмута) установлен государственный флаг России. По словам предпринимателя, юридически это говорит о взятии города российскими войсками.

При этом Пригожин напоминает, что в западной части Артемовска все еще находятся боевики ВСУ, которые вряд ли сдадутся. Они будут продолжать отчаянное сопротивление, выполняя приказы своего командования, передает портал News.ru.

Также приводятся и другие новости из зоны специальной военной операции на утро 3 апреля. Так, ВСУ начали более активно наносить удары по Энергодару, который с первых дней СВО находится под контролем ВС РФ. Офицер с позывным «Атлас» сообщил, что российские военные уже адаптировались к подобным действиям противника и дают ему отпор. Если же Киев попытается атаковать город, любая его активность будет подавлена.

Вам может понравиться

Лепс и Расторгуев спели дуэтом о погибших бойцах в СВО

Российские артисты Григорий Лепс и Николай Расторгуев исполнили дуэтом песню, написанную Андреем Старинцевым, погибшим бойцом в зоне спецоперации на Украине. Композиция под названием «Вообще-то здесь мог быть и ты» была

El Pais: Военнослужащий ВС Украины пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую

Журналисты испанского издания El Pais взяли интервью у 26-летнего украинского военного, который сменил работу в IT-компании на территориальную оборону Украины, хотя до этого не имел никакого боевого опыта. Он отметил,

Pronews: Гиперзвуковая ракета «Кинжал» пронзила украинский пункт управления с офицерами НАТО на глубине 130 метров

Журналисты греческого портала Pronews раскрыли подробности удара российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», нанесенного по Украине. Сообщается, что его целью стал подземный украино-натовский центр связи и управления, передает «Военное обозрение». По имеющимся