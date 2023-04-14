Российские ВС в Бахмуте сдерживают маневры украинской армии, успешно перемалывают ее, а также существенно сужают границы специальной военной операции, что сейчас весьма выгодно для РФ, рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он отметил, что Артемовск представляет собой лишь одну из частей Донбасского кольца, которая не имеет для ВС РФ особого стратегического значения. Однако освобождение города моментально откроет новые возможности. Российские войска смогут продолжить освобождение всей территории ДНР и ЛНР, а также двинуться в наступление к Днепру и обеспечить себе быструю победу.

В ходе длительной битвы за Артемовск, который Киев никак не желает оставлять, ВС РФ перемалывают элитные силы ВСУ и отряды мобилизованных, сковывают украинские войска, не давая им задумываться о серьезных наступательных действиях на других направлениях.