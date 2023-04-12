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12 апреля – ИА Discover24.ru. Освобожденные штурмовыми группами ЧВК «Вагнер» населенные пункты, расположенные с правого и левого фланга Бахмутского (ранее Артемовского) направления, в настоящий момент переданы в зону ответственности подразделений Министерства обороны Российской Федерации. Об этом в беседе с военкором Александром Симоновым заявил лично Евгений Пригожин.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», такие населенные пункты как Сакко, Зализнянское, Николаевка и Ванцетти, которые в течение нескольких месяцев штурмовали «музыканты», теперь входят в зону ответственности бойцов ВДВ и других подразделений регулярной российской армии. При этом освободившиеся штурмовые группы «вагнеровцев» теперь полностью сконцентрировались на зачистке Бахмута.

Пригожин добавил, что по его информации подразделения вооруженных сил Российской Федерации, в настоящий момент занимающие боевые позиции в данных населенных пунктах на Бахмутском направлении, располагают всеми необходимыми силами и средствами для удержания обороны и проведения наступательных действий с флангов в случае необходимости.

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