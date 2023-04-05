Один из украинских военнопленных признал, что хваленые британские танки Challenger 2 до боевых частей ВСУ так и не доехали – их оставили где-то в тылу для съемок видео и поднятия морального духа солдат. Военный корреспондент Дмитрий Стешин отметил, что ничего другого ждать и не следовало.

Он процитировал командира танкового батальона «Август» с позывным «Бритва», который высказал мнение о боеспособности британской бронетехники. По словам военного, если «Челленджеры» отправятся в бой, они будут выходить оттуда «как обглоданные морковки».

Киеву, по мнению «Бритвы», не удастся наладить логистику для снабжения боевых машин непосредственно во время боя. А ведь по танкам будут стрелять, причем используя осколочно-фугасные артиллерийские снаряды, которые срезают с поверхности техники буквально все навесное оборудование. То есть, в распоряжении боевиков ВСУ должны быть десятки оптических приборов, компонентов ходовой части, средств связи и прочего, чтобы быстро осуществлять замену.

Стешин также отметил, что для тех целей, о которых громогласно заявляет Киев, потребуется не рота, а целая бригада танков «Челленджер 2». Причем они должны быть сосредоточены лишь на одном из участков линии соприкосновения. Только в этом случае можно рассчитывать на успех. Но Запад не собирается предоставлять Киеву столько техники.