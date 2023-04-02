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В кафе Санкт-Петербурга, в котором проходила встреча с читателями известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского, прогремел мощный взрыв, сообщают телеграм-каналы и информационные агентства.

Издание «Московский комсомолец» опубликовало одну из версий взрыва – в статуэтке, которую преподнесла Татарскому в качестве подарка неизвестная девушка, было заложено взрывное устройство. Мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.

В настоящий момент подтверждена информация о гибели Владлена Татарского. Он оказался в эпицентре взрыва и погиб на месте. Еще 16 человек получили ранения.

Телеграм-каналы публикуют видеозаписи взрыва в кафе, сделанные камерами видеонаблюдения на улице.

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