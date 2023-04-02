ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западное руководство прекратит вооруженную поддержку киевского режима в случае, если ВСУ с уже имеющимся натовским оружием не смогут добиться преимущества в зоне боевых действий. Такое заявление было сделано аналитиком The Associated Press Барри Хэнтоном.

Хэнтон уверен, что отсутствие успехов у украинской стороны на поле боя в ближайшее время приведет к тому, что Запад больше не будет передавать Киеву дорогостоящее вооружение. По мнению журналиста, украинскому командованию просто необходимо осуществить не одно, а несколько контрнаступлений на российскую армию, чтобы в будущем выйти на переговоры со своими условиями. Также он подчеркнул, что если Украина проиграет в конфликте с Россией, то это обернется последствиями глобального масштаба. В таком случае привычная «европейская безопасность» будет поставлена под сомнение.

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил о недостатке танков для будущего контрнаступления. Он также отметил, что оборонный промышленный комплекс РФ производит большее количество техники, нежели ЕС предоставляет Украине.

Вам может понравиться

Боррель заявил, что Евросоюз при необходимости может нарушать собственные табу

Страны Евросоюза могут действовать в обход собственных табу, если того требует ситуация. Например, так были при поставках летательного оружия в Киев. Об этом рассказал Жозеп Боррель, глава ЕС, в ходе

Южные окраины Артемовска были превращены бойцами ВСУ в один сплошной укрепрайон

Господствующие высоты над прилегающей территорией южных окраин Артемовска были превращены военнослужащими украинской армии в сплошные укрепрайоны. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», принимавший участие в

MW: Российская армия смогла получить сотни танков Т-90М за счет резкого увеличения производства

Огромные мощности отрасли, унаследованные от советской эпохи, стали ключевым фактором для производства Россией танков в крупных масштабах, невиданных с 1991 года, для задач как продолжающейся специальной военной операции на Украине,