Западное руководство прекратит вооруженную поддержку киевского режима в случае, если ВСУ с уже имеющимся натовским оружием не смогут добиться преимущества в зоне боевых действий. Такое заявление было сделано аналитиком The Associated Press Барри Хэнтоном.

Хэнтон уверен, что отсутствие успехов у украинской стороны на поле боя в ближайшее время приведет к тому, что Запад больше не будет передавать Киеву дорогостоящее вооружение. По мнению журналиста, украинскому командованию просто необходимо осуществить не одно, а несколько контрнаступлений на российскую армию, чтобы в будущем выйти на переговоры со своими условиями. Также он подчеркнул, что если Украина проиграет в конфликте с Россией, то это обернется последствиями глобального масштаба. В таком случае привычная «европейская безопасность» будет поставлена под сомнение.

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил о недостатке танков для будущего контрнаступления. Он также отметил, что оборонный промышленный комплекс РФ производит большее количество техники, нежели ЕС предоставляет Украине.