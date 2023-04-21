Сербия не стремится присоединяться в Североатлантическому военному блоку. Он считается главной угрозой для страны. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич выступая на одном из местных телеканалов – передаёт РИА “Новости”.

Вучич рассказал, что западные страны уверяют Белград, будто для него главной угрозой была и остаётся Москва. Однако на самом деле всё обстоит не так – угроза исходит от НАТО, куда активно зазывают сербов, отметил Вучич. Он напомнил, что именно натовская авиация в конце 90-х годов бомбила сербскую территорию и убивала граждан Сербии. При этом никто не понёс за это какого-либо наказания.

РИА “Новости” напоминает, что в настоящее время Сербия сохраняет нейтралитет. Соответствующую резолюцию местный парламент принял ещё в 2007 году. Однако при этом страна участвует в натовской программе по безопасности “Партнёрство ради мира”.