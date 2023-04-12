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12 апреля – ИА Discover24.ru. Для того, чтобы начать большую наступательную операцию Украина должна быть готова на 100% и “даже больше”. Контрнаступление может начаться летом. Об этом в интервью газете The Hill рассказал премьер-министр правительства Украины Денис Шмыгаль. Слова украинского чиновника приводит ТАСС.

Со слов главы кабинета министров, Украина не ощущает какого-то давления со стороны своих “друзей и партнёров” в вопросах планирования контрнаступления. Шмыгаль уточнил, что на Западе тоже понимают, что Киев должен быть готов к полномасштабной наступательной операции. При этом украинский премьер добавил, что ВСУ всё ещё нуждаются в танках, ракетах, а также в современных боевых самолётах.

Украинские власти неоднократно заявляли, что планируют провести наступательную операцию. Однако когда именно и где, не уточняли. По мнению военных экспертов, у ВСУ ничтожно малые шансы на успех. В лучшем случае он ограничится незначительными территориальными приобретениями, после чего инициатива на поле боя окончательно перейдёт на сторону России.

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