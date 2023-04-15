Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне заявил о начале масштабного контрнаступления со стороны вооруженных сил Украины уже в самое ближайшее время. Об этом сообщает в своем материале РИА Новости.

При этом еще в начале апреля, по словам того же Шмыгаля, контрнаступление украинских войск должно было начаться только летом. А по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, решение о начале контрнаступления будет принято в «самый последний момент».

Агентство Bloomberg со ссылкой на одного из европейских чиновников сообщает, что наиболее реалистичная цель для ВСУ во время контрнаступления заключается в прорыве российской обороны на глубину до 30 километров.

Однако, пребывая с визитом в США, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль делает заявление, что контрнаступление ВСУ начнется в самое ближайшее время, так как Вашингтон оказывает Украине всестороннюю поддержку. По его словам, Киев «глубоко уверен в своих намерениях» по возвращению Крыма и Донбасса в состав Украины.