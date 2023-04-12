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12 апреля – ИА Discover24.ru. США усилят своё присутствие в Польше. В Белом доме пообещали дополнительно отправить на территорию страны ещё несколько тысяч солдат. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит РИА “Новости”.

Моравецкий не назвал точное число военнослужащих армии США, которые должны прибыть в Польшу, а также не сказал, когда это случится. Он лишь упомянул, что об этом ему рассказала вице-президент Камала Харрис. Помимо этого американская армия построит новые базы и склады для прибывающей техники и вооружения.

Сейчас на территории Польши располагается контингент США в составе 10 тысяч человек. В конце 2020 года американских военных было в два раза меньше. Всего же на территории Европы расквартировано 100 тысяч солдат США.

В настоящее время премьер-министр правительства Польши находится с визитом в Соединённых Штатах Америки. Там он обсуждает в том числе и вопросы безопасности страны.

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