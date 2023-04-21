Начало контрнаступления ВСУ станет неожиданностью не только для российских военных, но и для граждан Украины, заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский. Он также отметил, что контратакующие действия и направления, на которых они будут предприняты – это «сюрприз» для ВС РФ.

«Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев», еще раз повторил депутат.

Власти Украины и командование ВСУ много говорят о контрнаступлении, которое планируется с декабря и постоянно переносится. Так, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что подготовка к контратакующим действиям идет в полном соответствии с планом, а начнутся они «удивительно и быстро».

На Западе не особо верят в подобные заявления, считая, что Киев провалит контрнаступление из-за недостатка техники и личного состава.