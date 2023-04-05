Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись мощных ударов по боевикам ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Сообщается, что сделали ее сами украинские военные, скрываясь в одной из квартир многоэтажного дома.

На кадрах видны серьезные прилеты по расположенному рядом частному сектору. Снаряды ложатся точно по намеченным целям, поэтому у боевиков остается один выход – покидать позиции в частных домах и занимать огневые рубежи в уцелевших или частично разрушенных зданиях.

Напомним, что на администрации Артемовска уже установлен российский флаг. Однако Киев заявляет, что город пока не сдан, уличные бои продолжаются. Подразделения ЧВК «Вагнер» имеют существенное превосходство в артиллерии, поэтому ведут интенсивный огонь, подавляя любую активность противника.