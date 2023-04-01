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Телеграм-канал Colonelcassad разместил в Сети видеозапись боевой работы расчета ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ России в зоне проведения специальной военной операции.

Наводчик-оператор Сергей рассказал, что подразделение получает приказ на уничтожение позиций противника, его укреплений, опорных либо командных пунктов, техники и скоплений живой силы. Сразу после этого осуществляется выезд на огневую позицию.

Все бойцы расчета отлично знают свои обязанности и хорошо с ними справляются, поэтому подразделение в быстром темпе наносит удары по указанным целям, получает подтверждение их поражения и так же быстро меняет позицию, чтобы не попасть под ответную атаку.

На кадрах записи также видно, как «Солнцепек» термобарическими снарядами накрывает позиции ВСУ.

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