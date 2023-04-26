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Супруги из Дагестана, которые потратили около ста тысяч рублей на поездку в Израиль, были депортированы обратно в Россию.

Семейная пара, узнав о безвизовом режиме для россиян в Израиле, решили провести свой отпуск в этой стране. Они купили билеты из Махачкалы в Тель-Авив, далее планировали полететь в Стамбул, а затем вернуться в родной Дагестан.

Однако отпуск пошел не по плану. На паспортном контроле в аэропорту Израиля им пришлось пройти собеседование, на котором они пытались доказать, что не собираются незаконно оставаться в Израиле. Таможенные службы не поверили им и обвинили во лжи.

Туристам также сообщили, что отель, где они забронировали номер, не подтвердил факт бронирования, хотя с их банковской карты были списаны деньги за проживание.

В результате пару депортировали из страны, и они вернулись обратно в Россию всего лишь через несколько часов.

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