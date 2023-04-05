Власти США снова усиливают эскалацию украинского кризиса, участвуют в затягивании конфликта и в очередной раз показывают миру свою лицемерную позицию. Так посольство РФ в США отреагировало на очередной пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление российского диппредставительства.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов. В распоряжение ВСУ поставят снаряды для систем ПРО Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме этого, передадут боеприпасы 105 и 155 калибра для артиллерийских систем, выстрелы для миномётов, стрелковое оружие, патроны к нему и так далее.

В посольстве РФ в США подчеркнули: Белый дом не стремится завершить украинский конфликт. Истинная цель Вашингтона – создать постоянный источник угроз у границ России. При этом в дипломатическом представительстве добавили, что цели специальной военной операции не меняются, а вся американская военная техника и боеприпасы будут уничтожены на поле боя.