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В Москве неверно истолковали политическую ситуацию, которая сложилась на Украине в 2022 году. Из-за этого специальная военная операция, которую начала Россия, затянулась. Такое мнение высказала в интервью газете “Коммерсантъ” посол США в России Линн Трейси.

По мнению американского дипломата, в Кремле полагали, что ситуация на Украине в прошлом году была такой же как в 2014-м, когда Крым отошёл к Российской Федерации без особых трудностей. Начиная спецоперацию, Москва надеялась, что украинцы будут приветствовать российские войска на своей территории, но “просчиталась”, сказала Трейси. В результате украинцы “ответили сопротивлением”, добавила американский посол.

Отвечая на вопрос о том, способствует ли по её мнению специальная военная операция укреплению национальной безопасности России, Трейси заявила, что так не считает.

Линн Трейси приступила к исполнению обязанностей посла США в России в начале 2023 года.

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