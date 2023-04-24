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Пауль Зегер, посол Швейцарии в Берлине, поддержал решение правительства своей страны отказаться от передачи боеприпасов швейцарского производства в Украину.

В интервью Augsburger Allgemeine он отметил, что это решение отражает принцип нейтралитета, который является частью «швейцарской ДНК», и подчеркнул, что его страна решила воздержаться от использования военной силы.

Правительство Швейцарии ввело ограничения на экспорт определенных товаров военного назначения на Украину в октябре в связи с обязанностью соблюдать принцип нейтралитета. В конце ноября Швейцария запретила экспорт своего оружия на Украину и в Россию.

В то же время Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и решила соблюдать введенный западными странами потолок цен на российскую нефть.

Президент Швейцарии Ален Берсе в марте потребовал от европейских стран уважения к политике нейтралитета Швейцарии, и подчеркнул, что Швейцария уважает позицию стран Европы по вопросу поставок вооружения в Украину. Он также отметил, что никто не может ожидать изменений в действующем законе Швейцарии об оружии.

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