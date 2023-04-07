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Как отметил посол Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй во время своего обширного интервью корреспонденту «Известий», КНР не передавал свои системы вооружений ни одной из сторон конфликта, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины.

По словам китайского посла, лидеры коллективного Запада не имеют права навязывать Пекину линию поведения в отношении украинского конфликта и тем более перекладывать ответственность последствий своей международной политики на КНР.

Чжан также заявил, что именно Китай с первых дней боевых действий на территории Украины выступал за поиски мирного решения по урегулированию конфликта, при этом Пекин не осуществлял поставок своих вооружений в отличии от стран Запада.

Комментируя тему тайваньского вопроса, китайский дипломат отметил, что позиция Кремля по данному вопросу выглядит взвешенной и демонстрирует отсутствие «страха перед демонстрацией силы крупными мировыми державами, которые пытаются следовать политике грубой силы».

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