Служба безопасности Украины ведет следствие по поводу обстрела аэродрома Канатово под Кропивницким, произошедшим в июле 2022 года. Об этом сообщили представители ведомства на своей странице в Телеграм-канале.

Отмечается, что вышеупомянутый инцидент произошел после попытки угнать российский самолет. Украинские военнослужащие “завербовали” российского пилота, который обещал предоставить самолет. В сообщении СБУ говорится, что обстрел был спровоцирован действиями группы украинских военных, самовольно пытавшихся завладеть самолетом ВКС РФ, пилот которого якобы был согласен перейти на сторону ВСУ.

В день предполагаемого прилета российского воздушного судна, произошел обстрел украинского аэродрома ракетами ВС России. В итоге было уничтожено два истребителя, погиб командир воинской части, ранения получило 17 военнослужащих. Ракетный удар повредил взлетно-посадочную полосу, здания и технику, размещенную на аэродроме.

Службой безопасности Украины было возбуждено уголовное дело по Ч. 2 Ст. 111 (Госизмена) и Ч. 5 Ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).