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Барражирующий боеприпас «Ланцет» эффектно попал прямо в башню американской САУ M109 Paladin. При этом командир расчета, устроившийся на крыше, прямо на ходу улетел с самоходки за землю, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты уточнили, что эпизод произошел в боях под Артемовском (Бахмутом). После мощного взрыва самоходная артиллерийская установка ВСУ загорелась, но еще продолжала движение по инерции. Командира просто сбросило с крыши, о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Напомним, что дроны-камикадзе «Ланцет» успешно уничтожают артиллерию натовского образца, поступающую на вооружение ВСУ. 45 процентов буксируемых и самоходных гаубиц ликвидировали именно эти беспилотники, которые мощно атакуют и могут некоторое время находиться в воздухе, дожидаясь подходящей для себя цели.

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