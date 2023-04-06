Пользователи социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ) подвергли критике немецкого канцлера Олафа Шольца, поздравившего Финляндию со вступлением в Североатлантический альянс.

Шольц написал на своей страничке вышеупомянутой соцсети, что присоединение Финляндии к НАТО является важным шагом для трансатлантической безопасности альянса. «Сильный друг в лице Финляндии помогает расширить наш оборонительный союз». Также он отметил, что поддерживает предстоящее вступление Швеции в НАТО.

Однако комментаторы своими откликами раскритиковали слова немецкого политика. Так, один из пользователей написал, что Шольц не имеет права говорить от лица всех граждан ФРГ. Другой задался вопросом, почему Финляндия должна провоцировать РФ? Еще один отметил, что теперь на границе Финляндии будет сосредоточено военное присутсвие. А ранее в этом не было необходимости.

Напомним, что Финляндия стала полноправным 31-м членом НАТО 4 апреля. Флаг Финляндии был поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе.