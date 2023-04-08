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8 апреля – ИА Discover24.ru. Пользователи социальной сети Twitter (заблокированной на территории России) возмутились тем фактом, что украинские активисты надели на памятники Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джорджа Харрисона вышиванки (украинские национальные рубашки). Об этом сообщает РИА Новости.

Аудитории социальной сети такая инициатива украинских активистов показалась настоящим кощунством, так как они не смогли найти связь между трагическими событиями на территории Украины и участниками всемирно известной группы The Beatles.

Один из пользователей соцсети отметил, что нельзя украшать памятники давно умерших людей современной политической символикой. Еще один пользователь добавил, что мертвых необходимо оставить в покое и перестать уродовать памятники в угоду сиюминутных политических тенденций.

Пользователь под ником Джон написал, что участники группы The Beatles никогда бы не согласились поддерживать нацистский киевский режим. Еще один пользователь задался вопросом, зачем превращать трагические события на Украине в нелепую шутку с переодеванием памятников.

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