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Бесконечное хвастовство Украины мелкими успехами поднимает боевой дух солдат, но никак не влияет на ситуацию в зоне специальной военной операции. А она для ВСУ плачевна, считает экс-командующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак.

Он отметил, что Украина попала в стратегический тупик, выбраться из которого не имеющие ничего общего с реальностью хвастливые заявления ей не помогут. Каких-то осязаемых успехов у Киева как не было, так и нет, поэтому ни о каком контрнаступлении сейчас и речи быть не может.

По словам Скшипчака, ВСУ так долго говорят о грядущих контратакующих действиях, что ВС РФ успели выстроить глубоко эшелонированную оборону практически на каждом участке фронта. Чтобы прорвать ее, потребуется пятикратное преимущество ВСУ в численности, добиться которого не представляется возможным. Если же они попытаются перейти в атаку сейчас, то украинская армия просто «истечет кровью».

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