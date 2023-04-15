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Польша с нетерпением ожидает провала украинского контрнаступления, чтобы ввести в западные регионы страны литовско-польско-украинскую бригаду (ЛитПолУкрбриг). В штабе этого подразделения, которое создавалось для миротворческих миссий, работают офицеры из стран НАТО, которые занимаются разработкой военных операций, пишет портал «Русская весна».

Авторы публикации отмечают, что в случае провала контрнаступления, в котором не сомневаются на Западе, на Украину будут введены силы бригады. Причем во избежание скандала принято решение отправить туда лишь украинский компонент подразделения. Он даст возможность Киеву перебросить войска с границы Белоруссии на другие участки фронта, а сам займется «миротворческой миссией».

При этом главной целью бригады станет предельно аккуратная подготовка референдума на Западной Украине, по результатам которого регионы станут частью Польши.

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