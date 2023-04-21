Польское министерство обороны активно агитирует молодежь на вступление в ряды вооруженных сил. Польская армия пополняется добровольцами, которых принимают для увеличения численности. Предположительно, Варшава готовится принять участие в украинском конфликте.

Niezależny Dziennik Polityczny пишет, что общество реагирует на данные события негативно. Польский активист Мариуш Гесек прокомментировал в Сети сообщение Минобороны следующим образом: «Набирают желающих стать пушечным мясом». Организован Международный корпус, состоящий из новобранцев. Ожидается, что они станут сражаться на стороне ВСУ против российской армии.

Автор польского издания отмечает, что в армии Польши отмечается острый недостаток в личном составе. Поэтому на службу берут всех подряд. Неназванный собеседник издания рассказал, что столкнулся в армии с людьми, которые не должны были взяты на службу по состоянию здоровья – плохо видящие и носящие слуховые аппараты.