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В ходе совместной пресс-конференции с президентом Австрии в Вене польский лидер Анджей Дуда призвал Европу «продолжать перекрывать России кислород». Он также сообщил, какие методы для этого нужно использовать, рассказало издание Polsat News.

По словам Дуды, необходимо продолжение шагов, которые «отбивают у РФ желание» продолжать противостояние на Украине. К ним польский президент отнес экономические санкции, а также «любые другие способы». Что именно он понимает под этим изящным словосочетанием, Дуда не сказал.

Кроме того, польский лидер не забыл упомянуть о необходимости и дальше отправлять на Украину оружие, чтобы оказать ей всемерную поддержку. Он также отметил, что если бы не «агрессивные действия» России, то Варшава была бы готова с ней сотрудничать.

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